"الجهاد": العدوان على اليمن مساندة فعلية لجرائم الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 18 إبريل 2025، إن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة، الليلة الماضية، التي أسفرت عن مقتل 38 مدنياً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 في الأحياء السكنية بصنعاء، منهم عدد كبير من النساء والأطفال، هي عدوان همجي سافر يرقى إلى مستوى جريمة حرب صريحة، ضمن تصعيد عسكري غير مسبوق.

وشددت الحركة في تصريح صحفي، على أن العدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني الشقيق هو مساندة عسكرية فعلية في جرائم الحرب وعمليات الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة المحتلة بحق شعبنا الفلسطيني الصابر.

وأدانت بأشد العبارات إقدام برنامج الأغذية العالمي على تعليق شحنات الغذاء إلى المناطق ذاتها التي تستهدفها الغارات الأمريكية، ما يشكل إسهاماً في العدوان على الشعب اليمني، واستخدام تجويع المدنيين كسلاح مسلط على الشعب اليمني تماماً كما يفعل الكيان الصهيوني في قطاع غزة، بحماية أمريكية سافرة.

كما أدانت الحركة، الصمت العربي والدولي إزاء العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه في الوقوف في وجه جرائم الاحتلال في قطاع غزة، في حين لا تزال العديد من الدول العربية والمسلمة تستقبل مجرمي الحرب وتقيم العلاقات مع الكيان المجرم.

وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نرفع أسمى آيات التقدير لصمود الشعب اليمني ولقواته المسلحة التي أثبتت إرادة لا تلين في التصدي لهذا العدوان ودعم القضية الفلسطينية بكل ثبات وإيمان، سائلين الله أن يتغمد شهداء الشعب اليمني الشقيق بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".