والد محتجز "إسرائيلي" يُرحب بموقف حماس الرافض لصفقة جزئية

فلسطين اليوم

عقب والد أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، على رفض حركة حماس المقترح الأخير، ومطالبتها بإبرام صفقة شاملة.

وقال كوبي، والد الأسير يوناتان سمرانو: "أنا أرحب بموقف حماس الرافض لصفقات جزئية، على (إسرائيل) أن تمضي نحو اقتراح شامل".

وأضاف: " على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستغل هذه الفرصة".

مساء أمس، أكدت حركة حماس، على استعدادها للبدء فوراً بمفاوضات الرزمة الشاملة وإطلاق سراح كل الأسرى لديها مقابل عددٍ متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار.

وتسلمت حركة "حماس" مؤخرًا مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن هدنة مؤقتة لمدة 45 يومًا، بهدف التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار خلال هذه الفترة، إلى جانب إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

ويشترط المقترح الإسرائيلي نزع سلاح المقاومة، وهو شرط أساسي في المقترح الإسرائيلي الذي يختلف تمامًا عن المبادرة المصرية.