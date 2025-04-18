شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، إثر استهداف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارستشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، من جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

ووفق وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.