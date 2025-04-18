جيش الاحتلال يبدأ عملية قصف مدفعي في المغازي

فلسطين اليوم

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، عملية قصف مدفعي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال مراسل موقع "واللا" العسكري أمير بوخبوط: "بدأت قوات الجيش صباح اليوم عملية قصف مدفعي استهدف مباني على أطراف مخيم المغازي وسط القطاع".

وفي 18 آذار/مارس المنصرم، استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد أن تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاتفاقات وقف إطلاق النار، وواصل حرب الإبادة الجماعية التي بدأها في أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 51 ألفًا و65 شهيدًا، و116 ألفًا و505 إصابة.