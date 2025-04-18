تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الجمعة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7-8 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد لهذه الليلة، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وعن يوم غد السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.