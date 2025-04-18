مجزرة جديدة.. 5 شهداء بقصف منزل بمخيم جباليا

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأة، وفقد آخرون، بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة، جراء قصف الاحتلال منزلا بتل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن المنزل المستهدف يعود لآل نصيو، ويأوي نازحين من أكثر من خمس عائلات في البيت ، وتم تسويته بالأرض.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، باستشهاد 45 مواطنا (منهم شهيد تم انتشاله)، وإصابة 73، وصلوا لمستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية.