شهيدان وإصابة برصاص الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين اليوم

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أوصرين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الفتى جهاد أدهم عديلي (١٧ عاماً)، والشاب سيف غسان عديلي (١٩ عاماً) برصاص قوات الاحتلال، قرب بلدة أوصرين قضاء نابلس، مساء اليوم.

بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الركبة، لشاب في العشرين من عمره، وجرى نقله إلى المستشفى".

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أوصرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، أعقبها اندلاع مواجهات في المنطقة.