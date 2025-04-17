في خلافات متصاعدة.. سموتريتش يهاجم رئيس الشاباك

فلسطين اليوم

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، اليوم الخميس، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في خلافات متصاعدة مع الأخير بفعل قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالته من منصبه.

وقال سموتريتش "لن أتعامل بعد الآن مع رئيس الشاباك رونين بار.. هو رئيس شاباك فاشل وهو مسؤول شخصيًّا عن الكارثة الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وأضاف سموتريتش "رونين بار يقف على رأس جهاز مخابرات، كان من المفترض أن يوفر التحذير من هجوم حماس، لكنه خلال ثلاث سنوات غفل عن واجبه، وسمح بالخداع الاستراتيجي الكبير الذي نفذه يحيى السنوار ضد إسرائيل".

وقال سموتريتش إنه لو كان لدى رونين بار ذرة من الكرامة والنزاهة والمسؤولية، لاستقال من المنصب خجلًا، في اليوم التالي لـ 7 أكتوبر.

وظهر اليوم، رفضت المحكمة العليا للاحتلال طلب نتنياهو إلغاء الأمر القضائي الذي يجمّد قرار إقالة بار، بحسب ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية.