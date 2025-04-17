الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 17-4-2025، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واندلعت على إثرها مواجهات.

وقالت مصادر محلية: "قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت قرب منطقة البوابة، على الشارع الرئيس القدس الخليل، وأغلقته ومنعت مرور المركبات تجاه المدخل الجنوبي ومحافظة الخليل".

كما أطلق الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.