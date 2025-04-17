فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، اليوم الخميس 17-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان إحداهما طفلة وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال منطقة المحطة شرق دير البلح، وسط قطاع غزة".

وقالت مصادر طبية: 29 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم 21 منهم في شمال القطاع".

وعاش الفلسطينيون في شمال وجنوب قطاع غزة، ليلة دامية، بعد أن واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها بحق المدنيين والأطفال والنساء، فقصفت عائلات بأكملها.

فقد استُشهد الليلة أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، بعد ارتكاب مجازر بحق نازحين في خيامهم، طال 3 عائلات، وهم 6 شهداء من عائلة العطل بعد قصف خيمة بمشروع بيت لاهيا، و7 آخرين من عائلة عسلية بعد قصف خيمة بمخيم جباليا، و10 شهداء من عائلة أبو الروس، بعد قصف خيام النازحين بمواصي خانيونس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، بانتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لخيام النازحين في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.