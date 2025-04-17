6 شهداء بقصف الاحتلال مناطق متفرقة بالقطاع

فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس 17-4-2025، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية والمسيرة، مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على مدينة خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين بينهم طفلة، عقب إطلاق طائرة إسرائيلية مسيرة الرصاص في منطقة المصلبة بحي الزيتون بمدينة غزة وسط القطاع.

وفي الإطار، استشهد مواطنان عقب استهدافهما من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حي المنارة جنوب خان يونس، ونقلا إلى المستشفى الأوروبي.

كما قصفت طائرات الاحتلال حماما زراعيا في الحي المذكور، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مزارعين هم: أدهم جمال محمد النجار، ومحمد عبد الله محمد قويدر، ومحمد خضر عاشور.

ومن ناحيتها، ذكرت مصادر طبية، بأن 27 مواطنا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 21 بمدينة غزة وشمال القطاع.