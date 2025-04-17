القائد الحوثي: معظم سكان قطاع غزة تحولوا إلى نازحين

فلسطين اليوم

أكد قائد جماعة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس 17-4-2025، أن معظم سكان قطاع غزة تحولوا إلى نازحين مع تواصل العدوان الإسرائيلي بشراكة أميركية.

وقال السيد الحوثي في تصريحات له: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على غزة بدعم أميركي ويلقي القنابل الأميركية على النازحين".

وأضاف: العدو يواصل استهداف المنشآت الصحية رغم تضرر القطاع الصحي كما حصل في المستشفى المعمداني، موضحاً أنه يواصل حرب التجويع لأكثر من شهر ونصف مع اعتراف أممي بالمعاناة بسبب منع دخول المواد الغذائية".

وتابع السيد الحوثي: محاولة العدو احتلال مدينة رفح بشكل كامل هو تهديد للأمن القومي المصري وانتهاك للاتفاق "الإسرائيلي - المصري".

وأردف: "الإفراج عن الأسرى الصهاينة لا يحظى باهتمام حكومة العدو رغم مناشداتهم المتواصلة، مبيناً أن العدو الإسرائيلي مع الأميركي يعملان على تجاوز ملف الأسرى أو الإفراج عنهم دون صفقة تبادل".

وقال السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي مع الأميركي يسعيان لابتزاز الشعب الفلسطيني للإفراج عن الأسرى دون التزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً".

وأضاف: مطالب حركة حماس هي استحقاقات إنسانية للشعب الفلسطيني في حدها الأدنى ولكن الطغيان الأميركي والإسرائيلي يتنكر لذلك".

وتابع السيد الحوثي: "في يوم الأسير الفلسطيني هناك معاناة للآلاف من المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي".

وأردف قائلاً: لا يمكن شطب ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو وتجاوز معاناتهم".