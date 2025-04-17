أطباء بلا حدود: قطاع غزة تحول لمقبرة جماعية

فلسطين اليوم

أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس 17-4-2025، أن "إسرائيل" تستهدف خيام النازحين بغزة بشكل ممنهج ونحن داعية لتحييد المدنيين.

وقالت المنظمة في تصريحات لها: "قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية وليس هناك أي مكان آمن في القطاع.

وأضافت: "نعجز عن إدخال معداتنا ومستلزماتنا الطبية إلى غزة بسبب القيود الإسرائيلية".

وأوضحت المنظمة أن حالات سوء التغذية للأطفال وصلت إلى معدلات غير مسبوقة وليس هناك أماكن لعلاج المرضى.

وحذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 17-4-2025، من أن المجاعة وشيكة بقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار الشامل ومطلوب تحرك عاجل لمنع تفشّيها

وقال الأورومتوسطي: "رصدنا مؤشرات خطيرة تنذر بدخول السكان حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يوشك أن ينتقل إلى مستوى المجاعة نتيجة النقص الحاد في الغذاء الضروري للبقاء على قيد الحياة".

وأوضح أن الاحتلال عمل خلال الأسابيع الأخيرة على تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية الزراعية والغذائية.

وأضاف المرصد: "بعض السكان اضطروا إلى بيع جزء من ممتلكاتهم الأساسية من أجل توفير الغذاء، ما يشي ببدء انهيار آليات التكيّف لديهم".

وتابع: "الخبز واللحوم الطازجة والمجمدة مفقود تمامًا من أسواق القطاع، والخضروات لا تتوفر سوى بكميات قليلة وأسعار باهظة يعجز معظم السكان عن تأمينها".

وأوضح المرصد أن التقديرات تشير لحدوث وفيات يومية بسبب نقص الغذاء وضعف المناعة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات.