الجامعة العربية: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر تهديد في تاريخها، في ظل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة، وسط صمت عالمي مخز ومخجل.

وشدد أبو الغيط، في كلمته أمام الدورة الـ57 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي عقدت في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتونس، على الرفض العربي والإسلامي والدولي القاطع لتهجير الفلسطينيين.

وأوضح أن الوقت قد حان لوقف هذه المجزرة، من أجل الشروع فورا في جهود إعادة الإعمار والتعافي، وفتح الطريق أمام الحل العادل المقبول فلسطينيا وعربيا ودوليا، وهو حل الدولتين.

وبين أبو الغيط أن الوجود الفلسطيني على الأرض يعد السبيل الأهم للنضال، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز هذا الوجود، والصمود في وجه الوحشية العمياء التي لم يسبق لها مثيل في عصرنا الحديث.

ولفت إلى ما تضمنه قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ113 بشأن إعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، والذي تبعه قرار اللجنة في دورتها السابقة (الدورة 56)، إضافة إلى قرار قمة البحرين المنعقدة في 16 أيار 2024، الذي اعتمد هذه الخطة.