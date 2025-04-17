مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يقودنا إلى كارثة جديدة!

فلسطين اليوم

حذر العديد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، اليوم الخميس 17-4-2025، من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو كارثة جديدة.

وقالت القناة 13 العبرية: "رؤساء سابقون في المنظومة الأمنية، من بينهم رؤساء أركان، ومفتشون عامون للشرطة، ورؤساء سابقون للشاباك، والموساد، وشعبة الاستخبارات العسكرية، التقوا مع الرئيس يتسحاك هرتسوغ، بعد أن حذروا في بيان علني من أن: "سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشكّل خطرًا على الدولة، ويقود نحو كارثة جديدة، ويقع في تضارب مصالح". بحسب قولها.

وأضافت القناة العبرية: "استئناف القتال في غزة بدوافع غير موضوعية وبدون هدف سياسي قابل للتحقيق، لن يؤدي إلى تحرير الأسرى، ولن يحسم المعركة ضد حماس، ويمحو الإنجازات التي حققها الجيش والأجهزة الأمنية خلال الحرب". بحسب وصفها.

وتابعت: "كما أن إنهاء القتال سيفتح الباب لتطبيع العلاقات مع السعودية، وسيمكن من الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحدي الإيراني". على حد قولها.