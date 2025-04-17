الأورومتوسطي: المجاعة وشيكة بقطاع غزة وتحتاج لتحرك عاجل

فلسطين اليوم

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 17-4-2025، أن المجاعة وشيكة بقطاع غزة بعد 45 يومًا من الحصار الشامل ومطلوب تحرك عاجل لمنع تفشّيها

وقال الأورومتوسطي: "رصدنا مؤشرات خطيرة تنذر بدخول السكان حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يوشك أن ينتقل إلى مستوى المجاعة نتيجة النقص الحاد في الغذاء الضروري للبقاء على قيد الحياة".

وأوضح أن الاحتلال عمل خلال الأسابيع الأخيرة على تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية الزراعية والغذائية.

وأضاف المرصد: "بعض السكان اضطروا إلى بيع جزء من ممتلكاتهم الأساسية من أجل توفير الغذاء، ما يشي ببدء انهيار آليات التكيّف لديهم".

وتابع: "الخبز واللحوم الطازجة والمجمدة مفقود تمامًا من أسواق القطاع، والخضروات لا تتوفر سوى بكميات قليلة وأسعار باهظة يعجز معظم السكان عن تأمينها".

وأوضح المرصد أن التقديرات تشير لحدوث وفيات يومية بسبب نقص الغذاء وضعف المناعة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات.