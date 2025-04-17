أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم أكثر من ألف مستوطن "إسرائيلي"، اليوم الخميس 17-4-2025، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية: "إن 1651 مستوطناً ومتطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الصباحية".

وكان مركز معلومات فلسطين “مُعطى” قد أفاد بتصاعد موجة الاقتحامات الاستيطانية للمسجد الأقصى خلال ما يسمى أيام “عيد الفصح” العبري، بمجموع 3375 مستوطنًا اقتحموا المسجد المبارك منذ بدء الفصح العبري حتى أمس الأربعاء.