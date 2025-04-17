أمير قطر: نسعى لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

أكد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس 17-4-2025، أن إسرائيل هي التي لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقال آل ثاني في تصريحات له: "توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل عدة أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به".

وشدد على موقف بلاده الثابت منى أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأضاف أمير قطر: "سنسعى لتقريب وجهات النظر إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني".

وعاش الفلسطينيون في شمال وجنوب قطاع غزة، ليلة دامية، بعد أن واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها بحق المدنيين والأطفال والنساء، فقصفت عائلات بأكملها.

فقد استُشهد الليلة أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، بعد ارتكاب مجازر بحق نازحين في خيامهم ، طال 3 عائلات، وهم 6 شهداء من عائلة العطل بعد قصف خيمة بمشروع بيت لاهيا، و7 آخرين من عائلة عسلية بعد قصف خيمة بمخيم جباليا، و10 شهداء من عائلة أبو الروس، بعد قصف خيام النازحين بمواصي خانيونس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، بانتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لخيام النازحين في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.