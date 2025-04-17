شهيد بقصف للاحتلال على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الخميس 17-4-2025، مواطن لبناني في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية: "غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى استشهاد مواطن".

وفي السياق، قصفت مسيرة للاحتلال بلدة أم التوت في القطاع الغربي لجنوب لبنان، تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق الاراضي اللبنانية وصولاً للعاصمة بيروت.