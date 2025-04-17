إعلان الدفعة الثانية من المقبولين لأداء فريضة الحج لعام 2025

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن الدفعة الثانية من المقبولين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء، بهدف تمكين حجاج قطاع غزة من أداء مناسك الحج.

وبحسب الوزارة، فقد تم اختيار 1300 حاج من الأخوة من المحافظات الجنوبية المقيمين في جمهورية مصر العربية، وكذلك المقيمين في الضفة الغربية. واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي باستكمال العدد المطلوب من الحجاج، فقد تم منح الأولوية في هذه الدفعة لأبناء القدس الشريف، ولمن تجاوزوا سن الستين من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة السابقة.

وأكد سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن هذا الإجراء استثنائي ويُطبق لهذا العام فقط، بهدف منح فرصة جديدة لمن لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج.

وأشار نجم إلى أن الوزارة استكملت جميع الترتيبات الخاصة بسفر وإقامة هذه الدفعة، حيث سيكون السفر جوًا، وتنطلق الرحلة من مكة المكرمة وتختتم في المدينة المنورة.

وأوضح الوزير أن سكن الحجاج في مكة المكرمة سيكون في فنادق تقع في منطقة النزهة، وتبعد ما بين 2.5 إلى 3 كيلومترات عن المسجد الحرام مع توفير وسيلة للنقل إلى الحرم، أما في المدينة المنورة فسيقيم الحجاج في فنادق مصنفة من فئة أربع وخمس نجوم، لضمان الراحة وتوفير أفضل الخدمات.

ودعا نجم جميع من وردت أسماؤهم في الكشف إلى التوجه إلى مقر وزارة الأوقاف أو مديريات الأوقاف في المحافظات، لاستلام فيشة الدفع وتسليم جوازات السفر، مشيرًا إلى أن رسوم الحج لهم تبلغ 5300 دولار.

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