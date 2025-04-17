وقفة تضامنية في فرنسا مع الصحفيين بقطاع غزة

فلسطين اليوم

نظم العشرات من النشطاء من النشطاء والمتضامنين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس 17-4-2025، وقفة إسناداً للصحفيين بقطاع غزة الذين يتعرضون للاستهداف من حرب الإبادة.

وبحسب مصادر: "وقفة في العاصمة الفرنسية باريس تضامنا وإسنادا للصحفيين الفلسطينيين الذين يستهدفهم الاحتلال بشكل متعمد في حرب الإبادة على غزة".

وحمل المتضامون صور الشهيد الصحفي أحمد منصور الذي يعمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الذي قتله الاحتلال خلال قصف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب القطاع,

عاش الفلسطينيون في شمال وجنوب قطاع غزة، ليلة دامية، بعد أن واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها بحق المدنيين والأطفال والنساء، فقصفت عائلات بأكملها.

واستُشهد الليلة أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، بعد ارتكاب مجازر بحق نازحين في خيامهم ، طال 3 عائلات، وهم 6 شهداء من عائلة العطل بعد قصف خيمة بمشروع بيت لاهيا، و7 آخرين من عائلة عسلية بعد قصف خيمة بمخيم جباليا، و10 شهداء من عائلة أبو الروس، بعد قصف خيام النازحين بمواصي خانيونس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، بانتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لخيام النازحين في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.

قالت مصادر محلية إعلامية، إن 10 فلسطينيون استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين من عائلة "أبو الروس"، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الخيام.