6 شهداء وجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين شرق جباليا

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس 17 أبريل 2025، مجزرة جديدة بقصف مدرسة لوكالة "الأونروا" والتي تؤوي نازحين شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مدرسة الأيوبية التابعة لوكالة "الأونروا" والتي تؤوي نازحين شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

والليلة استُشهد الليلة أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، بعد ارتكاب مجازر بحق نازحين في خيامهم ، طال 3 عائلات، وهم 6 شهداء من عائلة العطل بعد قصف خيمة بمشروع بيت لاهيا، و7 آخرين من عائلة عسلية بعد قصف خيمة بمخيم جباليا، و10 شهداء من عائلة أبو الروس، بعد قصف خيام النازحين بمواصي خانيونس.