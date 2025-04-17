للمرة الثالثة سلطة المياه تُصلح خطوط مياه بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت سلطة المياه بغزة اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عن إعادة ضخ المياه لأحياء مدينة غزة بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح والصيانة الطارئة لوصلة مياه "ميكروت" الرئيسية "وصلة المنطار" شرقي مدينة غزة.

وأكدت السلطة، أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها طواقم سلطة المياه بتنفيذ عمليات الصيانة والإصلاح للخط منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وقد تعرض الخط للاستهداف في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري، ما تسبب في انقطاع تام لمياه "ميكروت" المحلاة المصدر الرئيسي لمدينة غزة والتي كانت تغطي حوالي 70% من أحياء المدينة.