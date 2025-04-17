مكافحة الألغام: قنبلة من بين 10 أطلقت على غزة لم تنفجر

فلسطين اليوم

أكدت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام اليوم الخميس 17 أبريل 2025، أن قنبلة واحدة من بين 10 أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنفجر.

وأفادت وكالة "رويترز" بحسب بيانات للأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 23 شخصاً اسشتهدوا فيما أصيب 162 آخرون بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب بغزة.

وأكدت الوكالة، أن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها إسرائيل.

فيما أكدت الوكالة، أن إزالة القنابل غير المتفجرة بغزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية.