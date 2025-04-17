الصحة: 40 شهيداً منذ 24 ساعة في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس 17 أبريل 2025، وصول مستشفيات قطاع غزة 40 شهيدا (منهم شهيد انتشال)، و 73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان إلى 51,065 شهيدا و 116,505 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (1,691 شهيدا، 4,464 إصابة).

و لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.