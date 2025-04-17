اليونسيف: الوضع في غزة "خطير" و27 طفل يرتقون يومياً

فلسطين اليوم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة."اليونسيف"، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، أن - الوضع في قطاع غزة "خطير" والجميع على حافة الهاوية.

وقال الناطق باسم اليونيسف في فلسطين : إن معدل الأطفال الذين ارتقوا في غزة منذ بداية الحرب وصل إلى 27 في اليوم.، فيما أصبح 39 ألف طفل يتيم في القطاع.

وأضاف الناطق: على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط لدخول المساعدات إلى غزة، ويجب عدم تحول دخول المساعدات لغزة إلى ورقة مساومة.

ولفت إلى أن من يحتاجون إلى الخروج من قطاع غزة 16 ألفا منهم 4 آلاف من الأطفال.