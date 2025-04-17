حماس تدين تصريحات كاتس حول المساعدات: إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 17 أبريل 2025، أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب، بإعلان استخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وأشارت حماس إلى تصريح الوزير المتطرف بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية.

وأعربت الحركة عن أسفها، أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، كما تطالب محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.