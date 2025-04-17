والد أسير ظهر في فيديو: كفى يا نتنياهو حان الوقت لإعادة أبنائنا

فلسطين اليوم

قال أوفير والد الأسير روم برسلابسكي الذي ظهر في فيديو للمقاومة، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، إن ما يُقال عن أن حماس تمارس إرهابًا نفسيًا ليس دقيقًا، فحماس ثابتة على مواقفها منذ البداية ولم تغيّر شيئًا.

وأضاف: في الواقع، نحن من نمارس الإرهاب النفسي على أنفسنا، نحن من نُربك المشهد ونصنع الفوضى، وسواء كنت من اليمين أو اليسار، لا يغيّر شيئًا، ما يحدث يؤلم الجميع: العائلات، الأسرى، كل من يعيش هذا الكابوس. وهذه هي الحقيقة القاسية التي نواجهها.

وقال: آن الأوان لتصريح واضح وحاسم. بعد كل هذه الأشهر، بعد ما مرّ به الأسرى من عذاب وموت بطيء، وبعد الفيديو الذي شاهدناه يجب أن نقول: يكفي، حتى لو لم يحدث شيء بعد ذلك، على الأقل نقولها ونعرف أننا حاولنا.

ووجه حديث لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: لا تتهرّب يا نتنياهو من المسؤولية أعلن بصراحة: أنت مستعد لوقف الحرب، وأن الوقت حان لإعادة أبنائنا الآن.

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه الأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي، أحد الجنود المحتجزين في قطاع غزة.

وتحدث الأسير الإسرائيلي بارسلافسكي في رسالة عبر سرايا القدس، عن معاناته داخل الأسر، مؤكدًا أنه يعيش "سنة ونصف من جهنم وألم لا ينتهي". وأضاف "أنا مريض ولا يوجد طعام ولا شراب. كل يوم قنابل، القنبلة القادمة قد تسقط على رأسي".

وتوجه بارسلافسكي إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلًا: "دمي في رقبتك، سيدي رئيس الوزراء نتنياهو... أين وعودك بتحريرنا؟". وتابع: "أنا أعطيت صوتي لك، يا بن غفير، ليس لتتركني أموت هنا في غزة. لماذا تتركوننا نموت؟". كما أبدى استغرابه من عقد صفقة للإفراج عن الأسير "عيدان ألكسندر" فقط، وقال: "هل هو أفضل مني؟!".

وتابع الأسير رسالته مخاطبًا نتنياهو: "أنت في المنزل تتجول من دولة لأخرى وأنا هنا أعيش في الجحيم، لن تعيدونا بعملية عسكرية بل سنموت عندما يلاحظ الجهاد الإسلامي قدومك".

وتابع: "أين وعودك يا ترامب؟ لماذا يختار نتنياهو طريقك؟ لقد فشلتم في 7 أكتوبر، وبالنسبة لي لم ينته 7 أكتوبر لأنني لم أعد إلى المنزل".

واختتم بارسلافسكي رسالته بمناشدة قائلًا: "رجاء يا رئيس الوزراء، أخرجني من هنا، أوقف هذا الكابوس، على الأقل أدخل الطعام والشراب، وتوقف عن الكذب. إما أن توقف الحرب وتعيدنا إلى منازلنا أو تستمر بالحرب ولن تعيد أحدًا منا".