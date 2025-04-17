بوتين خلال استقباله أسيراً "إسرائيلياٍ" اعتقل بغزة: "يجب أن نشكر حماس"

فلسطين اليوم

استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أسيرا إسرائيليا كان محتجزا في غزة، قائلا إنه يجب أن نشكر حركة حماس على إطلاق سراحه.

والتقى بوتين مع ساشا تروبونوف، الذي تم إطلاق سراحه في المرحلة الأخيرة من صفقة التبادل، ومع والدته يلينا وشريكته سابير كوهين.

وقال بوتين لساشا تروبانوف: "أريد أن أهنئك"، ووعد بأن روسيا "ستبذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين كانوا في الظروف التي كنت فيها لفترة طويلة".



وخلال اللقاء الذي تناولته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال الرئيس الروسي: "ما حدث لكم هو مصيبة كبيرة، لكن نجاتكم تُشير إلى أن روسيا تتمتع بعلاقات مستقرة وطويلة الأمد مع الشعب الفلسطيني، وممثليه، والعديد من المنظمات. وأعتقد أننا يجب أن نشكر قيادة الجناح السياسي لحركة حماس على تعاونها معنا وعلى هذا العمل الإنساني".

ومنتصف شباط/ فبراير، أطلقت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، سراح الأسير تربونوف ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي خرقته قوات الاحتلال لاحقا، واستأنفت الحرب.