فلسطين اليوم

نشرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، مشاهد مصورة لألسنة النيران التي قذفتها حمم الطائرات الإسرائيلية وداهمت خيام النازحين العزل في مواصي خان يونس جنوب القطاع، في الساعات الأخيرة من الليل المظلم، والتي التهمت أجسادهم الضعيفة مخلفة عدد كبير شهداء ومصابين..



مشهد مأساوي مرعب لن تمحوه ذاكرة الأيام من عيون من بقي شاهدا على هذه المجازر الإسرائيلية التي ما زالت تقترف بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أمام صمت مريب وآخر ذهول غريب .



