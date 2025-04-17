الصليب: عملياتنا مستمرة في غزة لكنها تخضع لقيود شديدة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس 17 أبريل 2025، أن عمليات اللجنة في قطاع غزة مازالت مستمرة، لكنها تخضع لقيود شديدة.

وأوضح المتحدث، أن عدم دخول الوقود إلى غزة يهدد بانهيار أنظمة تنقية المياه والمستشفيات.

وأشار إلى أن خطر تفشي الأمراض المعدية في غزة يزداد مع انعدام مرافق الصرف الصحي وقلة مياه الشرب.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حذر من دخول الوضع الإنساني في القطاع مرحلة الانهيار الإنساني الكامل، بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين منذ أكثر من ستة أشهر، وتحديدًا مع انقطاع دخول المساعدات الإنسانية بالكامل منذ أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل ومتعمّد.