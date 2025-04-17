ليلة دامية في غزة: 23 شهيداً في مجازر بحق نازحين شمال وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

عاش الفلسطينيون في شمال وجنوب قطاع غزة، ليلة دامية، بعد أن واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازرها بحق المدنيين والأطفال والنساء، فقصفت عائلات بأكملها.

فقد استُشهد الليلة أكثر من 23 مواطنًا فلسطينيًا، بعد ارتكاب مجازر بحق نازحين في خيامهم ، طال 3 عائلات، وهم 6 شهداء من عائلة العطل بعد قصف خيمة بمشروع بيت لاهيا، و7 آخرين من عائلة عسلية بعد قصف خيمة بمخيم جباليا، و10 شهداء من عائلة أبو الروس، بعد قصف خيام النازحين بمواصي خانيونس.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في تصريحٍ مقتضب، بانتشال أكثر من 15 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، جراء استهداف إسرائيلي مباشر لخيام النازحين في نهاية شارع الأسطبل بمواصي خان يونس، وأدى هذا القصف إلى اشتعال النيران في الخيام، مما أسفر عن احتراق الجثامين والمصابين.

قالت مصادر محلية إعلامية، إن 10 فلسطينيون استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين من عائلة "أبو الروس"، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الخيام.

شهداء عائلة أبو الروس الذين ارتقوا هذه الليلة:

١.الشهيـدة: آمنة عبدالكريم أبو الروس"أم رمزي".

٢.الشهيـد: محمود أحمد أبو الروس.

٣.الشهيـدة: ناهد زايد أبو الروس «خطاب» "أم أحمد".

٤.الشهيـدة: تحرير إبراهيم أبو الروس"أم عمر".

٥.الشهيـدة: نور زهير أبو الروس.

٦.الشهيــد الطفل: أحمد زهير أبو الروس.

٧.الشهيدة الطفلة: فرح زهير أبو الروس.

٨.الشهيــد الطفل: أحمد نضال أبو الروس.

٩.الشهيـد الطفل: سيف نضال أبو الروس.

١٠.الشهيـدة الطفلة: آية نضال أبو الروس.

يُشار إلى أن بقية جثامين الشهداء وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي في حالة مأساوية، حيث كانت معظم الجثث متفحمة -بينهم 3 أطفال- ويتصاعد منها الدخان حتى وصولها إلى المستشفى.

وفي قصف مماثل، استهدف الاحتلال خيمة للنازحين لعائلة "العطل" في منطقة الرَزّان قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع؛ أسفرعن استشهاد ستة مواطنين بينهم 4 أطفال، جرى نقل جثامينهم إلى المستشفى.

أسماء شهداء مجزرة عائلة العطل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة

1.محمد موسى عبدالوهاب العطل42 عام

2. اسلام كمال العطل 32عام

3.رهف محمد موسى العطل 13عام

4.أنس محمد موسى العطل 10أعوام

5.لين محمد موسى العطل 8أعوام .

6.موسى محمد موسى العطل 3أعوام .

كما استشهد 7 مواطنين من شهداء مجزرة عائلة عسلية في جباليا شمال غزة فجر اليوم

1.غسان رائد سالم عسليه 32عام

2. خديجه وافي سالم عسليه 28عام

3. جملات غسان رائد عسليه 13عام

4. رهف غسان رائد عسليه 12عام

5. رائد غسان رائد عسليه 9أعوام

6. أسراء غسان رائد عسليه 8أعوام

7. وافي غسان رائد عسليه عام ونصف.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استئناف الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 30 على التوالي، استئناف الإبادة الجماعية والحرب العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر موصوفة.

وارتفع إجمالي شهداء القطاع إلى 51 ألفاً و25 شهيدًا، بينما سُجلت و116 ألفًا و432 إصابة. في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.



















