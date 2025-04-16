أبو شاهين: طرح نزع السلاح مرفوض وغير قابل للنقاش

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، اليوم الأربعاء، أن الطرح الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة مرفوض وغير قابل للنقاش

وقال أبو شاهين في تصريح صحفي، إن سلاح المقاومة ملك للشعب الفلسطيني، وهناك إجماع بين الفصائل على رفض التخلي عنه

وشدد ابو شاهين على أنه لا يوجد أي فصيل فلسطيني يوافق على نزع سلاح المقاومة في ظل بقاء الاحتلال

وأضاف ابو شاهين أنه على ثقة بأن نزع سلاح المقاومة طرح إسرائيلي، وأن "الإخوة المصريين نقلوه إلينا فقط".

وفوجئ وفد حركة حماس المفاوض بأن المقترح الذي تلقاه في مصر يتضمن نصا صريحا بنزع سلاح المقاومة، وأن مصر أبلغت الحركة أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.

وأبلغت حركة حماس مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا.