شهيد في عدوان أميركي على حي النهضة بصنعاء

فلسطين اليوم

استشهد مواطن يمني، مساء اليوم الأربعاء، جراء غارة شنّها الطيران الحربي الأميركي على حي النهضة في مديرية الثورة، وسط العاصمة صنعاء.

كما شن الطيران الأميركي عدوانا على نقيل الفرضة في مديرية نهم بالمحافظة صنعاء.

ووفق وسائل إعلام يمنية، فإن الطيران الحربي الأميركي شن أكثر من 68 غارة على شمال ووسط وغرب اليمن خلال 24 ساعة.

وبفعل مساندتها لغزة، شهدت اليمن مئات الغارات الأميركية منذ 15 مارس/ آذار الماضي ، أسفرت عن استشهاد 124 مدنيًا وإصابة 256 آخرين، بينهم نساء وأطفال، وفق إحصائيات محلية رسمية.