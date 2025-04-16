القسام تستهدف 3 دبابات للاحتلال شرق حي التفاح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، استهدافها خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاث دبابات “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت "القسام" في بيانٍ عسكريّ لها، إن مجاهديها استهدفوا ثلاث دبابات “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” قرب مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، تواصل سرايا القدس كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للاحتلال وآلياته بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.