بولر: حماس مرحب بها اذا كانت ستقدم شيئا مطابقا لمحدداتنا

فلسطين اليوم

قال المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن التواصل مرة أخرى مع حركة حماس.

وأضاف بولر، أن "حركة حماس مرحب بها إذا كانت ستقدم شيئا يتطابق مع محدداتنا".

وعن الأسير "عيدان ألكسندر"، قال بولر إنه متأكد أنه في مكان آمن، لأن "حماس ليست غبية لتمس شعرة منه".

وأشار المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى إلى أن "هناك دائما إمكانية للوصول إلى اتفاقية شاملة بشأن الأسرى، وأنه من المهم إعادة جميع الأسرى من غزة، لنستطيع الحديث عن شروط الصفقة" .

وشدد بولر أنه على حماس إعادة الأسرى وتسليم سلاحها، وأنه يجب ايقاف الموت والدمار في غزة، وانهاء معاناة عائلات الأسرى الإسرائيليين.