الجنائية الدولية" تفتح ملف إجراءات ضد المجر

فلسطين اليوم

فتحت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، ملف إجراءات ضد المجر لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وطالبت المحكمة الدولية، المجر تقديم ردودها على طلب المحكمة قبل 23 مايو/ أيار المقبل.

وفي 3 إبريل/ نيسان الجاري، استقبلت المجر، رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تحدٍّ لمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكابه جرائم في قطاع غزة.

وتزامنًا مع زيارة نتنياهو، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

ولاقى موقف المجر من استقبال نتنياهو والانسحاب من المحكمة الجنائية، استنكارًا فلسطينيا رسميًا وفصائليًا.