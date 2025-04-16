ألبانيز: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير المصير

فلسطين اليوم

أكدت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، على ضرورة السماح للفلسطينيين بالتمتع بحق تقرير المصير.

وقالت "ألبانيز" في تصريحات، إنه "من الخطأ السماح باستمرار إسرائيل بالسيطرة في غزة أو مواصلة الحكم في الضفة الغربية" .

ووصفت ألبانيز حرب الإبادة على قطاع غزة بـ"الأكثر ساديّة وعَسكَرة" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، مبينة أن "الناس يُقتلوا بالعشرات والمئات في غضون ساعات، ولم يتبق شيء".

وشددت المقررة الأممية أن الحقائق على الأرض الفلسطينية مأساوية للغاية، وعدم شرعية الاحتلال والبنية التحتية المرتبطة باتت أكثر وضوحاً.

وأوضحت أن التطهير العرقي كان سمة ثابتة في حياة الفلسطينيين تحت حكم الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 وحتى اليوم بأشكال مختلفة.

وأشارت ألبانيز إلى أن القانون الدولي يُلزم جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بعواقب الاحتلال غير القانوني.