باسم نعيم: خديعة الصفقات الجزئية أصبحت من الماضي

فلسطين اليوم

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إنهم جاهزون للتفاوض مرة واحدة على صفقة شاملة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل قوات الاحتلال من قطاع غزة وفتح المعابر وإعادة الإعمار مقابل صفقة تبادل جدية ومشرفة لكل الأسرى.

وأشار نعيم في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، إن الحركة تستمع لتصريحات عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة حول رفض الصفقات الجزئية وأهمية الذهاب إلى صفقة تبادل شاملة حتى لو كان ثمنها إنهاء الحرب على قطاع غزة، مضيفا "يبدو أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لا يعرفون أن هذا هو موقف حركة حماس المعلن منذ فترة طويلة"، لكن المُعطل للمفاوضات هو بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لحسابات شخصية وحزبية.

وأضاف أن هذا هو موقف حركة حماس وما زال، وبدونه لن تكون هناك صفقة وأي أوهام يروجها نتنياهو على شعبه لإطالة أمد الحرب يدفع ثمنها الجميع وفي مقدمة ذلك أسراهم.

وشدد القيادي في حماس على أن خديعة الصفقات الجزئية مقابل الطعام والشراب واستكمال الإبادة أصبحت من الماضي.