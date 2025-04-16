قوات الاحتلال تهدم منزل الشهيدين حشاش بجنين

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزل الشهيدين همام وحارث حشاش في جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، برفقة جرافة عسكرية، وشرعت بهدم المنزل.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أخطرت قوات الاحتلال عائلة الشهيدين بهدم منزلها، وذلك عقب اغتيالهما داخله.

وكانت قوات الاحتلال هدمت أجزاء من المنزل وأحرقته بعد محاصرة الشهيدين حارث وهمام بداخله قبل اغتيالهما، وتمكنت العائلة من إعادة ترميمه في وقت لاحق.

وفي 5 تموز/ يوليو، استشهد حارث وهمام حشاش بعد محاصرة منزلهما وقصفه بقذائف الأنيرجا.