أسير إسرائيلي لنتنياهو: دمي برقبتك وأين وعودك؟

فلسطين اليوم

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه الأسير الإسرائيلي بارون بارسلافسكي، أحد الجنود المحتجزين في قطاع غزة.

وتحدث الأسير الإسرائيلي بارسلافسكي في رسالة عبر سرايا القدس، عن معاناته داخل الأسر، مؤكدًا أنه يعيش "سنة ونصف من جهنم وألم لا ينتهي". وأضاف "أنا مريض ولا يوجد طعام ولا شراب. كل يوم قنابل، القنبلة القادمة قد تسقط على رأسي".

وتوجه بارسلافسكي إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلًا: "دمي في رقبتك، سيدي رئيس الوزراء نتنياهو... أين وعودك بتحريرنا؟". وتابع: "أنا أعطيت صوتي لك، يا بن غفير، ليس لتتركني أموت هنا في غزة. لماذا تتركوننا نموت؟". كما أبدى استغرابه من عقد صفقة للإفراج عن الأسير "عيدان ألكسندر" فقط، وقال: "هل هو أفضل مني؟!".

وتابع الأسير رسالته مخاطبًا نتنياهو: "أنت في المنزل تتجول من دولة لأخرى وأنا هنا أعيش في الجحيم، لن تعيدونا بعملية عسكرية بل سنموت عندما يلاحظ الجهاد الإسلامي قدومك".

وتابع: "أين وعودك يا ترامب؟ لماذا يختار نتنياهو طريقك؟ لقد فشلتم في 7 أكتوبر، وبالنسبة لي لم ينته 7 أكتوبر لأنني لم أعد إلى المنزل".

واختتم بارسلافسكي رسالته بمناشدة قائلًا: "رجاء يا رئيس الوزراء، أخرجني من هنا، أوقف هذا الكابوس، على الأقل أدخل الطعام والشراب، وتوقف عن الكذب. إما أن توقف الحرب وتعيدنا إلى منازلنا أو تستمر بالحرب ولن تعيد أحدًا منا".