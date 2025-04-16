الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للصحفي الريماوي

فلسطين اليوم

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بجق الصحفي علاء الريماوي من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة

وبحسب مصادر محلية، فإن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الصحفي الريماوي مدة 4 أشهر، مشيرة إلى أنه معتقل منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وفي 19 أكتوبر / تشرين الأول 2023، دهمت قوات الاحتلال منزل "الريماوي"، واعتقلت نجله "محمد" للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفي ذلك الوقت، كان الصحفي "الريماوي" يتواجد في المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة ألمّت به، قبل أن يتوجه إلى معسكر عوفر لتسليم نفسه وإخراج نجله.