الجهاد تدين عملية الاغتيال بجنين وتدنيس "الأقصى"

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت حركة الجهاد في بيان، إن اغتيال المقاومين محمد عمر زكارنة، ومروح ياسر راتب خزيمية، بجنين، جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الممنهجة في تدمير المخيمات والبيوت وتشريد المواطنين، بهدف التهجير.

وشددت الحركة أن "قوى المقاومة لن تتخلى عن واجبها في مقاومة هذه الجرائم بكل إمكانياتها، ومواجهة كيان الاحتلال وممارساته الوحشية التي تنتهك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية".

وفي السياق، قالت الجهاد إن حكومة الاحتلال تعمد إلى إهانة مقدسات الأمة في فلسطين، وفي مقدمتها تدنيس وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي قاد مجموعة من المستوطنين، للمسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل، والتراقص في باحاته، إضافة إلى الاعتداءات وعمليات التدنيس المتواصلة في المسجد الأقصى.

وأضافت: "هذه الأعمال العدائية ليست إلا محاولات مستميتة لتشويه مقدسات أمتنا وإذلال الهوية الدينية للشعوب العربية والإسلامية، واستعراض لقوة الاحتلال وسياساته القمعية".

وأكدت حركة الجهاد، أن الجرائم التي يواصل الاحتلال اقترافها أمام أنظار العالم أجمع هي "صفعة مدوية للإنسانية وللضمير العالمي، وتبرز حجم المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مواجهة البطش والإجرام الصهيوني".

واستشهد مقاومان فلسطينيان، ظهر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال بعد ساعات من حصارهما والاشتباك معهما في جنوب جنين.