محامية "أبو صفية": الطبيب يعاني من التعذيب والتنكيل

فلسطين اليوم

أكدت المحامية الفلسطينية غيد قاسم، اليوم الأربعاء، أن مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، يعاني كثيرا في سجون الاحتلال ومنهك بشدة نتيجة تعذيبه والتنكيل به وتعرضه لضغوطات وإهانات ليعترف بأفعال لم يرتكبها.

وقالت المحامية "قاسم"، في تصريحات إعلامية لها اليوم، إن إدارة سجون الاحتلال مارست التعذيب والضرب والتنكيل بالطبيب "أبو صفية"، مضيفة أن سلطات الاحتلال أخضعته لخمس جولات تحقيق تعرض خلالها لضغط نفسي وجسدي كبير.

ولفتت المحامية قاسم إلى أن الدكتور حسام أبو صفية من داخل أسره كان همه الوحيد هو الكوادر الطبية في قطاع غزة ووضع الجرحى والممرضين.

وأوضحت أنه تم تصنيف الدكتور حسام أبو صفية بأنه مقاتل غير شرعي، لكنه لم يتقاضى بشكل فعلي حتى الآن.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت المحامية "قاسم" إن مدير كمال عدوان نُقل لمعتقل "سديه تيمان" سيئ السمعة، وعُزل لـ 14 يوماً، فيما بعد نُقل إلى سجن عوفر وعُزل لـ 25 يوما، وعقب العزل نُقل لقسم 24 مع بقية المعتقلين من قطاع غزة.

ونقلت عن الدكتور أبو صفية، في زيارة سابقة، قوله إن "معتقل سديه تمان مسلخ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، من حيث التعذيب والتجويع والانتهاكات فيه غير المسبوقة".