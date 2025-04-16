25 شهيدا بغزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، إن 25 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال)، و89 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي، بلغت 1652 شهيدا و 4391 مصابا.

كما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 51025 شهيدا، و116432 مصابا.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.