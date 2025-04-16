شهيدان وإصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الأربعاء، مواطنان لبنانيان وأصيب آخران في قصف إسرائيلي على بلدتي وادي الحجير وحانين جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد مواطن وإصابة آخر جرّاء استهداف مُسيّرة إسرائيلية سيارة في وادي الحجير جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال أن مسيرة لسلاح الجو هاجمت وقضت في وقت سابق اليوم على عنصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة قنطرة في جنوب لبنان.

كما اغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة حانين جنوبا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وتواصل سلطات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ قي 27 تشرين الثاني الماضي.