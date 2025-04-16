بالفيديو وصول 10 أسرى مفرج عنهم لمستشفى الأوروبي

الساعة 12:12 م|16 ابريل 2025
أسرى
أسرى

فلسطين اليوم

وصل ظهر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد وصل الأسرى للمستشفى عبر سيارات الصليب الأحمر.

والأسرى هم: 

1.تامر مجدي أحمد النفار "غزة"
2.محمد حسن عمر الفار " غزة"
3.محمد حسن موسى برهومة
4.عبد المجيد محمد رمضان غبن
5.شادي منصور يوسف غبن
6.زاهر زهير أحمد الهرش
7.محمد بسام أحمد الهرش
8.نعيم مطر حسن غبن
9.أحمد يوسف عوض غانم
10.محمد رمزي حسن عزيز

 