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بالفيديو وصول 10 أسرى مفرج عنهم لمستشفى الأوروبي
وصل ظهر اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وقد وصل الأسرى للمستشفى عبر سيارات الصليب الأحمر.
والأسرى هم:
1.تامر مجدي أحمد النفار "غزة"
2.محمد حسن عمر الفار " غزة"
3.محمد حسن موسى برهومة
4.عبد المجيد محمد رمضان غبن
5.شادي منصور يوسف غبن
6.زاهر زهير أحمد الهرش
7.محمد بسام أحمد الهرش
8.نعيم مطر حسن غبن
9.أحمد يوسف عوض غانم
10.محمد رمزي حسن عزيز