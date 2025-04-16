المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للحرم الابراهيمي

فلسطين اليوم

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، الحرم الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأدى المتطرف بن غفير وعشرات المستعمرين رقصات تلمودية في باحات الحرم الإبراهيمي.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع قرار سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم، بمناسبة عيد الفصح، وفتحه بالكامل أمام المستعمرين.

ويغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين، في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا.