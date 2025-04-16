مسؤولون صهاينة: الحرب على غزة بلا أهداف وتعرض الأسرى للخطر

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن مسؤولين عسكريين وجهوا انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان.

ووفق يديعوت، فقد وجه مسؤولون أمنيون انتقادات حادة لرئيس الأركان لادعائه أن العملية في غزة لا تعرض حياة الأسرى للخطر.

وأوضحوا عدم إدراكهم مسار الحرب هناك، وسط شكوك بأن رئيس الأركان يمنح دعما للحكومة خلافا لاعتبارات عسكرية ومهنية خالصة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيّين يؤكدون أن العملية في غزة بلا أهداف واضحة أو قابلة للتحقيق، وأنها تعرض حياة الأسرى للخطر وتُبقي أسباب استمرار الحرب على حالها.

وانتقدت المصادر الأمنية بشدة ادعاء رئيس الأركان بأن العملية في غزة لا تُعرّض الأسرى للخطر، واعتبرت أن تبريراته غريبة وتثير الشكوك حول دعمه غير المهني للقرارات الحكومية.