نعيم: تجريم أي عمل مقاوم موقف مشين

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن تجريم أي عمل مقاوم هو موقف مشين ولا ينتمي لعروبة أو إسلام أو إنسانية.

وقال القيادي نعيم في تصريح صحفي: "ارفعوا أيديكم عن شباب الأمة فإن كنتم عاجزين فعلى الأقل لا تكبحوا جماح من يستطيع أو يرغب".

وأضاف: قطار الطوفان انطلق وسيصل إلى محطته النهائية في القدس بإذن الله ووقوفكم في طريقه لن يعطله لكن سيخرجكم من معادلات المستقبل.

وتابع: كتاب التاريخ فيه صفحتان فقط صفحة الشرف والعزة وصفحة العار والشنار فاختاروا أين ستكتب أسماؤكم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط ما وصفته بـ"مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.